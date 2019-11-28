28.11.2019, 21:04
Депутаты предлагают в обязательном порядке проводить психиатрическое обследование преподавателей
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён законопроект об обязательном психиатрическом обследовании соискателей на должности школьных учителей и преподавателей вузов, пишет «Интерфакс».
Кроме того, парламентарии предлагают проверять уже работающих преподавателей раз в пять лет.
Законопроект внесли единороссы. Такую меру депутаты предлагают после истории с доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым, который убил свою аспирантку. Депутаты уверены, что обследование должно быть условием для допуска к работе, а выявленные расстройства - поводом для отстранения.
Кроме того, парламентарии предлагают проверять уже работающих преподавателей раз в пять лет.
Законопроект внесли единороссы. Такую меру депутаты предлагают после истории с доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым, который убил свою аспирантку. Депутаты уверены, что обследование должно быть условием для допуска к работе, а выявленные расстройства - поводом для отстранения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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