Кроме того, парламентарии предлагают проверять уже работающих преподавателей раз в пять лет.Законопроект внесли единороссы. Такую меру депутаты предлагают после истории с доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым, который убил свою аспирантку. Депутаты уверены, что обследование должно быть условием для допуска к работе, а выявленные расстройства - поводом для отстранения.