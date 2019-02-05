Парламентарий уверен, что школьники должны знать и осознавать, что им предстоит в будущем, когда они станут родителями. Чернышов подчеркнул, что проводить подобные занятия необходимо в старших классах.Кроме того,. Такие консультации можно проводить по аналогии с занятиями по профориентации, полагает Чернышев.. Руководитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что необходимо тщательно продумать реализацию идеи. Он обратил внимание, что сегодня одной из главных проблем демографии в стране является принижение мужчин с точки зрения ответственности. При этом Крупнов заметил, что нужны не только уроки, но и внеклассная работа с подростками.Ранее. По её мнению, новые занятия помогут уменьшить число матерей-одиночек. Кроме того, Пушкина уверена, что после таких уроков брошенных младенцев будет гораздо меньше.Кроме того, в последнее время часто возникают обсуждения по поводу того, стоит ли вводить в школах уроки сексуального воспитания. У этой идеи много как сторонников, так и противников. Минувшей осенью Всероссийским центром изучения общественного мнения проводил соответствующий опрос среди россиян. Оказалось, что поддерживают введение уроков такого плана около 60% граждан. Совсем против инициативы высказались 12 процентов опрошенных, ещё 15 «скорее не поддерживают». При этом зачастую самыми лучшими уроками полового воспитания россияне называют беседы с родителями.