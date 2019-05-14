Представитель Дерипаски на заседании суда заявил, что стороны завершили спор миром – подписано мировое соглашение. Представитель Зюганова это подтвердил.Напомним, Дерипаска обратился в суд с иском на Зюганова, после того как лидер КПРФ назвал бизнес предпринимателя «аферой и преступлением». Дерипаска требовал 1 миллион рублей компенсации, так как посчитал, что высказывание политика нанесло ему репутационный ущерб. Зюганов же в свою очередь тогда заявил, что необходимо создать комиссию, которая займётся расследованием деятельности предпринимателя.