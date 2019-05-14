14.05.2019, 16:58
Дерипаска и Зюганов заключили мировое соглашение по иску о защите чести и достоинства
ИА «Ореанда-Новости». Предприниматель Олег Дерипаска и глава КПРФ Геннадий Зюганов заключили мировое соглашение по иску бизнесмена о защите чести и достоинства, сообщает «Интерфакс».
Представитель Дерипаски на заседании суда заявил, что стороны завершили спор миром – подписано мировое соглашение. Представитель Зюганова это подтвердил.
Напомним, Дерипаска обратился в суд с иском на Зюганова, после того как лидер КПРФ назвал бизнес предпринимателя «аферой и преступлением». Дерипаска требовал 1 миллион рублей компенсации, так как посчитал, что высказывание политика нанесло ему репутационный ущерб. Зюганов же в свою очередь тогда заявил, что необходимо создать комиссию, которая займётся расследованием деятельности предпринимателя.
Представитель Дерипаски на заседании суда заявил, что стороны завершили спор миром – подписано мировое соглашение. Представитель Зюганова это подтвердил.
Напомним, Дерипаска обратился в суд с иском на Зюганова, после того как лидер КПРФ назвал бизнес предпринимателя «аферой и преступлением». Дерипаска требовал 1 миллион рублей компенсации, так как посчитал, что высказывание политика нанесло ему репутационный ущерб. Зюганов же в свою очередь тогда заявил, что необходимо создать комиссию, которая займётся расследованием деятельности предпринимателя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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