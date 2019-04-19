Сообщается, что желающим начать расследование нужно заполнить онлайн-заявку, рассказать о себе и описать свои методы расследования. Кроме того, претенденты должны также указать, где они хотят опубликовать результаты.Заявки принимаются до 15 мая этого года. Отобранные на данном этапе журналисты получат до 25 тысяч долларов для покрытия расходов на расследование. Расследование нужно завершить до ноября текущего года.