ИА «Ореанда-Новости». Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, какие болезни может вызвать туалетная бумага. По словам специалиста, красители, которые добавляются в бумагу, являются причиной раздражения в паховой зоне, а также в места контакта бумаги и кожи.

Врач рассказала, что раздражение – не единственная проблема, которую может вызвать некачественная туалетная бумага. Так, это средство может привести к геморрою, воспалению или даже онкологии. Дело в свинце, который содержится в типографических красках. Поэтому дерматолог посоветовала «забыть о серых образцах».

Лучше выбирать бумагу без ароматизаторов, цветных принтов, а также читать состав. Туалетная бумага должна быть сделана из чистой целлюлозы, без твёрдых примесей и кусочков древесины, а также без использования вторичного сырья.