ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы Собянин поздравил студентов с Днём российского студенчества.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов России с Татьяниным днём. Он отметил, что у них на руках есть все шансы добиться успеха.

Собянин также вспомнил свою молодость и отметил, что самые лучшие воспоминания из его жизни касаются студенчества. Он пожелал российским студентам, чтобы их мечты сбывались.

Ежегодно 25 января отмечается День российского студенчества, также известный как Татьянин день. Именно эта дата выбрана потому, что в этот день в 1755 году был открыт первый вуз в России – Московский университет. Через несколько десятков лет при нём освятили домовой храм во имя мученицы Татьяны.