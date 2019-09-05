ИА «Ореанда-Новости». Департамент образования Москвы выступил с предложением законодательно закрепить право отказать ребёнку в приёме в школу, если у него нет прививок, пишет РИА Новости.



Замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова отметила, что в прошлом году в столице из-за различных инфекций, в частности, кори и коклюша, было объявлено 46 карантинов. Из-за ветрянки было 404 карантина, которые затронули более 11 тысяч детей.



Отмечается, что все эти случаи произошли с детьми, которые не были привиты. В Мосгордуме заявили, что рассмотрят это предложение в осенней сессии и по результатам обсуждения предложат его в Госдуму.