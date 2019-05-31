ИА «Ореанда-Новости» Дети стали чаще обращаться с жалобами в аппарат уполномоченного по правам ребёнка. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она отметила, что число обращений выросло на 14,5 %. За последний год в аппарате было рассмотрено 8 тысяч обращений, большая часть которых касается воспитания и вопросов имущественного характера.

Кузнецова подчеркнула, что это одновременно положительная и негативная тенденция. Так как с одной стороны, дети доверяют и обращаются за помощью в аппарат, а с другой стороны, это говорит о том, что несовершеннолетние нуждаются в помощи.

Омбудсмен также отметила, что наибольшее число нарушений было зафиксировано в детских домах и интернатах, по её словам, воспитанники этих учреждений относятся к самой незащищенной категории.