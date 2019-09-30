ИА «Ореанда-Новости». Все детские онкологи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина написали заявления об увольнении, пишет «Коммерсант».



Врачи записали видеообращение, в котором объявили о намерении уволиться, если их не перестанет «травить» новое начальство. Медики также потребовали начислять им зарплату прозрачным способом.



Специалисты рассказали, что новое начальство не позволяет им выполнять свой врачебный долг. Дети, по словам врачей, лечатся в ужасных условиях: нет вентиляции, плесень, переполненные палаты.



Вместо решения проблем начальство, как рассказали врачи, решают кадровые вопросы, продвигая своих.