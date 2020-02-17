17.02.2020, 08:58
Детские сады крупных городов Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о минировании
ИА «Ореанда-Новости». Детские сады крупных городов Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о минировании.
Волна новых сообщений прошла по Хабаровску, Благовещенску, Владивостоку и Комсомольску-на-Амуре сегодня, 17 февраля. Всего было эвакуировано примерно 100 детских сад за утро понедельника. Всех детей на время проведения розыскных мероприятий по информации о минировании помещают в школы и дворцы культуры, которые располагаются рядом.
Стоит отметить, что ранее, 3 февраля, во многие школы городов Дальнего Востока поступали ложные сообщения о заложенной взрывчатке.
Волна новых сообщений прошла по Хабаровску, Благовещенску, Владивостоку и Комсомольску-на-Амуре сегодня, 17 февраля. Всего было эвакуировано примерно 100 детских сад за утро понедельника. Всех детей на время проведения розыскных мероприятий по информации о минировании помещают в школы и дворцы культуры, которые располагаются рядом.
Стоит отметить, что ранее, 3 февраля, во многие школы городов Дальнего Востока поступали ложные сообщения о заложенной взрывчатке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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