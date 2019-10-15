ИА «Ореанда-Новости». Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой об ограничении использования интернета для тех, кто был причастен к преступлениям против детей, пишет «Интерфакс».



Кузнецова отметила, что отключить интернет педофилам надо для того, чтобы они с его помощью не осуществляли свои преступные намерения.



Омбудсмен также отметила, что таким преступникам нужно после освобождения носить электронные браслеты, чтобы всегда можно было «легко отследить место их пребывания».