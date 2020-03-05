, рассказывает Ирина Волк, официальный представитель российского МВД.Накануне появилась информация, что четвёртого марта девочка восьми лет не вернулась домой после школы. Поисками девочки занимались местные жители, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и сотрудники полиции.Представитель российского МВД сообщила, что