05.03.2020, 14:53
Девочка, которая пропала в Костромской области, найдена живой
ИА «Ореанда-Новости». Девочку восьми лет, которая пропала в населённом пункте Нея Костромской области по дороге из школы, обнаружили живой, рассказывает Ирина Волк, официальный представитель российского МВД.
Накануне появилась информация, что четвёртого марта девочка восьми лет не вернулась домой после школы. Поисками девочки занимались местные жители, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и сотрудники полиции.
Представитель российского МВД сообщила, что нашли дочь сотрудника правоохранительных органов.
Накануне появилась информация, что четвёртого марта девочка восьми лет не вернулась домой после школы. Поисками девочки занимались местные жители, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и сотрудники полиции.
Представитель российского МВД сообщила, что нашли дочь сотрудника правоохранительных органов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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