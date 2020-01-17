17.01.2020, 07:25
Девочка, которая пропала в Новосибирской области, была найдена живой
ИА «Ореанда-Новости». Девочку 10 лет, пропавшую в среду в населенном пункте Карасук, расположенном в Новосибирской области, обнаружили живой. О том, что девочку нашли, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
В сообщения заявлено, что девочка была найдена без сознания в подвальном помещении одного из общежитий.
По информации от МВД, ребёнок пропал около трех часов дня. Девочка шла из музыкальной школы, расположенной на Совхозной улице.
Посками девочки занимались 150 человек.
В сообщения заявлено, что девочка была найдена без сознания в подвальном помещении одного из общежитий.
По информации от МВД, ребёнок пропал около трех часов дня. Девочка шла из музыкальной школы, расположенной на Совхозной улице.
Посками девочки занимались 150 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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