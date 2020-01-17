ИА «Ореанда-Новости». Девочку 10 лет, пропавшую в среду в населенном пункте Карасук, расположенном в Новосибирской области, обнаружили живой. О том, что девочку нашли, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск". 

В сообщения заявлено, что девочка была найдена без сознания в подвальном помещении одного из общежитий. 

По информации от МВД, ребёнок пропал около трех часов дня. Девочка шла из музыкальной школы, расположенной на Совхозной улице. 

Посками девочки занимались 150 человек.  