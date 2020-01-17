Девочку 10 лет, пропавшую в среду в населенном пункте Карасук, расположенном в Новосибирской области, обнаружили живой. О том, что девочку нашли, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".В сообщения заявлено, что девочка была найдена без сознания в подвальном помещении одного из общежитий.Посками девочки занимались 150 человек.