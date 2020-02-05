ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с самого рождения в течение пяти лет жила в перинатальном центре клиники «Мать и дитя», пишет «Интерфакс».



Суд решил передать ребёнка органам опеки. Кроме того, по решению суда, родители обязаны теперь платить алименты девочке в размере четверти от ежемесячного заработка матери.



Представители семьи в суде отметили, что родители не могут забрать девочку из клиники, пока не узнают полную информацию о заболевании девочки. В клинике же, в свою очередь, отметили, что родители не забирали ребёнка даже на праздники и никогда не пытались узнать о её состоянии.