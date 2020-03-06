ИА «Ореанда-Новости» . Во время посещения российским президентом детского медицинского учреждения в Иваново, одна из местных жительниц попросила главу государства взять её замуж. О необычном случае сообщило издание «РИА Новости».

В рамках выезда Владимир Путин пообщался с жителями населённого пункта. Одна из девушек, присутствующих на встрече, прокричала, что хочет выйти замуж за президента России, что немало озадачило лидера страны. Путин пообщался и жительницей Иваново, после чего она от души его поблагодарила.

Чуть позже во время встречи с представителями общественности президент рассказал о данном необычном предложении со стороны россиянки.

«Иваново называют городом невест, и сегодня я тоже получил здесь соответствующее предложение вступить в брак», - рассказал Путин. Президент также отметил, что сделавшая ему предложение девушка теперь «станет известной на всю страну».