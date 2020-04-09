09.04.2020, 16:40
Девятиклассникам отменили ОГЭ по выбору в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости». Учащиеся девятых классов в этом году не будут сдавать Основой государственный экзамен (ОГЭ) по выбору, пишут «Известия».
Соответствующие рекомендации Рособрнадзор уже направил в регионы. Таким образом, выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ только по обязательным предметам — русскому языку и математике.
Ранее стало известно, что сроки сдачи ОГЭ было решено перенести с конца мая на 9 июня.
Соответствующие рекомендации Рособрнадзор уже направил в регионы. Таким образом, выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ только по обязательным предметам — русскому языку и математике.
Ранее стало известно, что сроки сдачи ОГЭ было решено перенести с конца мая на 9 июня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии