ИА «Ореанда-Новости»Учащиеся девятых классов в этом году не будут сдавать Основой государственный экзамен (ОГЭ) по выбору, пишут «Известия».

Соответствующие рекомендации Рособрнадзор уже направил в регионы. Таким образом, выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ только по обязательным предметам — русскому языку и математике.

Ранее стало известно, что сроки сдачи ОГЭ было решено перенести с конца мая на 9 июня.