Соответствующие рекомендации Рособрнадзор уже направил в регионы. Таким образом, выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ только по обязательным предметам — русскому языку и математике.Ранее стало известно, что сроки сдачи ОГЭ было решено перенести с конца мая на 9 июня.