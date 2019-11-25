Экспертом было сказано о том, что сейчас практически все овощи и фрукты обрабатывают пестицидами и гербицидами. По словам Соломатиной, эти яды очень вредны не только для печени и почек, но и для всего организма в целом.Диетологом также был упомянут покрывающий яблоки парафин, который делает их блестящими и яркими. Соломатина сказала, что парафиновая пленка, если она тонкая, удаляется с яблока с помощью губки и горячей воды. В случае, если парафин плотный, правильнее будет почистить яблоко.Диетолог заявила, что сухофрукты сейчас обрабатываются сернистым газом, поэтому их необходимо мыть.Она советует приобретать неказистые на вид сухофрукты. Такие сухофрукты, заявляет Соломатина, намного полезнее.Также диетолог сказала о том, что во фруктах и овощах содержится много нитратов. Чтобы от них избавиться, она советует варить в открытой кастрюле свеклу и морковь. По словам диетолога, у огурцов необходимо отрезать кончики с обеих сторон. Что касается салата, заявляет диетолог, в пищу нужно употреблять только его верхнюю часть.