ИА «Ореанда-Новости». Врачи-диетологи дали советы по правильному питанию в период ситуации с коронавирусом.

Врач Дарья Русакова рассказала, что в группе риска заражения коронавирусом находятся пожилые люди. Именно этой категории населения особенно важно следить за количеством белка и витаминов в своём организме. Необходимо пить много жидкостей, употреблять рыбу, морепродукты, птицу и молочные продукты. Нужно следить за количеством красного мяса, однако не допускать его полное отсутствие в рационе.

Диетолог Маргарита Королева призвала не поддаваться общей панике и не закупаться гречкой и консервами. Она также обратила внимание на важность внесения в рацион достаточного количества овощей и зелени, которых на прилавках по-прежнему много.