По мнению экспертов, если человек хочет похудеть, но при этом не заниматься спортом, то ему необходимо добавить в свой рацион продукты, которые богаты белком. Среди них - мясо и рыба. Также можно внести в свой рацион тофу, горох, орехи, арахис.Также специалисты советуют перейти на прерывистый режим питания. Есть нужно лишь в определённое время. Рекомендуется в течение восьми часов съедать суточную норму калорий, а затем ничего не есть в течение 16 часов. В другом случае, можно несколько дней в неделю потреблять 25 % суточной нормы калорий, а в оставшиеся есть, как обычно. Однако переедать не стоит.