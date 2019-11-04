04.11.2019, 10:45
Диетологи заявили, что похудеть можно и без физических упражнений
ИА «Ореанда-Новости» Диетологами были предоставлены рекомендации для похудения тем, кто не может делать физические упражнения. Советы размещены на сайте Food.news.
По мнению экспертов, если человек хочет похудеть, но при этом не заниматься спортом, то ему необходимо добавить в свой рацион продукты, которые богаты белком. Среди них - мясо и рыба. Также можно внести в свой рацион тофу, горох, орехи, арахис.
Также специалисты советуют перейти на прерывистый режим питания. Есть нужно лишь в определённое время. Рекомендуется в течение восьми часов съедать суточную норму калорий, а затем ничего не есть в течение 16 часов. В другом случае, можно несколько дней в неделю потреблять 25 % суточной нормы калорий, а в оставшиеся есть, как обычно. Однако переедать не стоит.
По мнению экспертов, если человек хочет похудеть, но при этом не заниматься спортом, то ему необходимо добавить в свой рацион продукты, которые богаты белком. Среди них - мясо и рыба. Также можно внести в свой рацион тофу, горох, орехи, арахис.
Также специалисты советуют перейти на прерывистый режим питания. Есть нужно лишь в определённое время. Рекомендуется в течение восьми часов съедать суточную норму калорий, а затем ничего не есть в течение 16 часов. В другом случае, можно несколько дней в неделю потреблять 25 % суточной нормы калорий, а в оставшиеся есть, как обычно. Однако переедать не стоит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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