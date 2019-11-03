03.11.2019, 16:19
Диетологом были названы продукты, ухудшающие настроение
ИА «Ореанда-Новости»Врачом-диетологом Еленой Соломатиной рекомендовано воздержаться от спиртного и ряда продуктов, если человек не в настроении.
По её мнению , после приёма алкоголя сначала приподнимается настрой, но потом на фоне обезвоживания и интоксикации ухудшается самочувствие и настроение падает.
Также диетологом сказано, что лучше употреблять сладкое на голодный желудок. По её словам, если это сделать, то уровень глюкозы сначала поднимется, но вскоре упадет и придут усталость и раздражительность.
Также диетолог советует не есть солёное,потому что это приводит к упадку сил. Нельзя есть также жирное мясо, по мнению диетолога.
По её мнению , после приёма алкоголя сначала приподнимается настрой, но потом на фоне обезвоживания и интоксикации ухудшается самочувствие и настроение падает.
Также диетологом сказано, что лучше употреблять сладкое на голодный желудок. По её словам, если это сделать, то уровень глюкозы сначала поднимется, но вскоре упадет и придут усталость и раздражительность.
Также диетолог советует не есть солёное,потому что это приводит к упадку сил. Нельзя есть также жирное мясо, по мнению диетолога.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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