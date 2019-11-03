По её мнению , после приёма алкоголя сначала приподнимается настрой, но потом на фоне обезвоживания и интоксикации ухудшается самочувствие и настроение падает.Также диетологом сказано, что лучше употреблять сладкое на голодный желудок. По её словам, если это сделать, то уровень глюкозы сначала поднимется, но вскоре упадет и придут усталость и раздражительность.Также диетолог советует не есть солёное,потому что это приводит к упадку сил. Нельзя есть также жирное мясо, по мнению диетолога.