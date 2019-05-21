ИА «Ореанда-Новости» Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ в Душанбе, что международные террористы собираются использовать для совершения своих акций не только жен и вдов боевиков, но и их детей. «В этой среде необходимо вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов», – сказал он.

Бортников также заявил, что экстремистские группы имеют возможность изготавливать химическое оружие и биологические токсины.

Кроме того, директор ФСБ указал на опасность использования в террористических целях беспилотных летательных аппаратов. По его мнению, они могут применяться в качестве средств доставки поражающих элементов при терактах.

Бортников отметил укрепление оснащённости киберподразделений международных террористических организаций и активное внедрение современных информационных технологий в незаконную деятельность экстремистских группировок.