ИА «Ореанда-Новости» Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), что террористы пытаются завербовать иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. По словам директора правоохранительного ведомства, аналогичные попытки продолжаются также среди находящихся в России трудовых мигрантов.

Бортников сообщил, что органы исполнительной власти разработали систему мер, препятствующих проникновению в Россию сторонников международных террористических группировок.

«В складывающейся обстановке, отметил Александр Бортников, необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять её решение под личный контроль», – указано в сообщении НАК.