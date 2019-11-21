21.11.2019, 23:35
Директор ФСИН планирует построить новые СИЗО и тюрьмы
ИА «Ореанда-Новости».Директор ФСИН Александр Калашников планирует построить новые СИЗО и тюрьмы, сообщает издательство «РИА Новости».
По его словам, Россия должна обеспечить условия, которые соответствуют мировым стандартам. Прежде всего начнётся постройка следственных изоляторов и тюремных помещений. Строительство будет начато с 2020 года в рамках бюджетных денежных средств.
Кроме этого, правительство согласилось построить дополнительные исправительные центры на территории России, в которых смогут трудиться заключённые, обязанные выплачивать алименты или ущерб по постановлению суда.
По его словам, Россия должна обеспечить условия, которые соответствуют мировым стандартам. Прежде всего начнётся постройка следственных изоляторов и тюремных помещений. Строительство будет начато с 2020 года в рамках бюджетных денежных средств.
Кроме этого, правительство согласилось построить дополнительные исправительные центры на территории России, в которых смогут трудиться заключённые, обязанные выплачивать алименты или ущерб по постановлению суда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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