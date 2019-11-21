По его словам, Россия должна обеспечить условия, которые соответствуют мировым стандартам. Прежде всего начнётся постройкаСтроительство будет начато с 2020 года в рамках бюджетных денежных средств.Кроме этого, правительство согласилось построить дополнительные исправительные центры на территории России, в которых смогут