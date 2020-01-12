12.01.2020, 12:34
Директор интерната забирала пенсии детей-инвалидов
ИА «Ореанда-Новости». Директора школы-интерната задержали в Курской области. Задержанную подозревают в воровстве пенсий по инвалидности, которые выделялись её воспитанникам. О задержании директора школы-интерната рассказала Ирина Волк, работающая в МВД РФ.
По предварительным данным, на сумму около 1,5 миллиона рублей был нанесен ущерб четырем воспитанникам. Женщина занималась обналичиванием денег со сберкнижек детей-инвалидов. Им она объясняла, что эти деньги необходимы для того, чтобы покупать им вещи.
Однако стоимость купленных её вещей была гораздо меньше той суммы, чтобы была ею снята в банке. Остальными средствами директор распоряжалась по своему усмотрению, заявлено в МВД.
Воспитанникам не было известно, сколько денег находилось на их счетах, поэтому о пропаже узнали не сразу. Сейчас возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, на сумму около 1,5 миллиона рублей был нанесен ущерб четырем воспитанникам. Женщина занималась обналичиванием денег со сберкнижек детей-инвалидов. Им она объясняла, что эти деньги необходимы для того, чтобы покупать им вещи.
Однако стоимость купленных её вещей была гораздо меньше той суммы, чтобы была ею снята в банке. Остальными средствами директор распоряжалась по своему усмотрению, заявлено в МВД.
Воспитанникам не было известно, сколько денег находилось на их счетах, поэтому о пропаже узнали не сразу. Сейчас возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии