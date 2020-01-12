. О задержании директора школы-интерната рассказала Ирина Волк, работающая в МВД РФ.По предварительным данным, на сумму около 1,5 миллиона рублей был нанесен ущерб четырем воспитанникам. Женщина занималась обналичиванием денег со сберкнижек детей-инвалидов. Им она объясняла, что эти деньги необходимы для того, чтобы покупать им вещи.Воспитанникам не было известно, сколько денег находилось на их счетах, поэтому о пропаже узнали не сразу. Сейчас возбуждено уголовное дело.