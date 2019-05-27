27.05.2019, 17:59
Директор музея в Карелии получил девять лет колонии за педофилию
ИА «Ореанда-Новости». В Карелии суд приговорил директора Медвежьегорского краеведческого музея Сергея Колтырина к девяти годам колонии, сообщает «Интерфакс». Его обвиняют в педофилии.
Суд признал Колтырина виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия. Ещё один фигурант дела, Евгений Носов, получил 11 лет колонии.
Отмечается, что музей каждый год выступает организатором Дня памяти в урочище Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек. Ракопки в урочище проводил руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитрией, которого также обвиняют в педофилии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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