Суд признал Колтырина виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия. Ещё один фигурант дела, Евгений Носов, получил 11 лет колонии.

Отмечается, что музей каждый год выступает организатором Дня памяти в урочище Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек. Ракопки в урочище проводил руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитрией, которого также обвиняют в педофилии.