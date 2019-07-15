ИА «Ореанда-Новости» Директор психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где в результате вспышки кишечной инфекции заболели 200 пациентов, 21 из которых были доставлены в больницу, привлечён к дисциплинарной ответственности. Об этом доложила министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.

Кишечная инфекция распространилась в интернате в минувшую среду, было заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни. Экспертиза выявила в молочном креме, которым накануне питались пациенты, сальмонеллу.

Глава интерната был привлечён к ответственности за ненадлежащий контроль за сотрудниками, которые должны обеспечивать безопасность приготовления пищи. Также было установлено, что поставщик продуктов поставлял в учреждение некачественный товар.