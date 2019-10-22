22.10.2019, 20:40
Директор российского интерната отправлял инвалидов работать у знакомых
ИА «Ореанда-Новости». В Курской области директор психоневрологического интерната заставлял недееспособных пациентов бесплатно работать на своих знакомых, пишет ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.
Отмечается, что пациенты интерната работали в качестве подсобных рабочих. При этом совершенно бесплатно. В итоге больные люди работали таким образом больше года.
Против директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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