ИА «Ореанда-Новости». В Курской области директор психоневрологического интерната заставлял недееспособных пациентов бесплатно работать на своих знакомых, пишет ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.



Отмечается, что пациенты интерната работали в качестве подсобных рабочих. При этом совершенно бесплатно. В итоге больные люди работали таким образом больше года.



Против директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).