04.10.2019, 19:55
Директор столичной школы уволилась после издевательств над учеником
ИА «Ореанда-Новости». Директор одной из столичных школ была вынуждена уволиться после того, как стало известно об издевательствах учеников подведомственного ей образовательного учреждения над одноклассником. Инцидент случился в стенах московской школы №1536, где группа школьников издевалась над своим сверстником. При этом ребята снимали всё действие на видеокамеры мобильных телефонов.
По статье о побоях сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту имевших место издевательств. В Департаменте столичного образования и науки посчитали подобные события недопустимыми. Классный руководитель восьмого класса, где учились участники травли, подала заявление об увольнении. Ушла со своего поста и директор школы №1536 Марина Акатова.
В настоящее время в школе продолжается служебная проверка. С учениками и их родителями работают специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
По статье о побоях сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту имевших место издевательств. В Департаменте столичного образования и науки посчитали подобные события недопустимыми. Классный руководитель восьмого класса, где учились участники травли, подала заявление об увольнении. Ушла со своего поста и директор школы №1536 Марина Акатова.
В настоящее время в школе продолжается служебная проверка. С учениками и их родителями работают специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Источник: Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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