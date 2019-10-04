По статье о побоях сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту имевших место издевательств. В Департаменте столичного образования и науки посчитали подобные события недопустимыми. Классный руководитель восьмого класса, где учились участники травли, подала заявление об увольнении. Ушла со своего поста и директор школы №1536 Марина Акатова.В настоящее время в школе продолжается служебная проверка. С учениками и их родителями работают специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы.