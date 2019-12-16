ИА «Ореанда-Новости»Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприёмника, в котором он отбывал 10 суток ареста, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что причина задержания пока неизвестна. На выходе из спецприёмника к Жданову подошли полицейские и попросили пройти с ними.

Ранее суд признал Жданова виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.  Речь идёт об акции за допуск к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которая состоялась 14 июля.