ИА «Ореанда-Новости». Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприёмника, в котором он отбывал 10 суток ареста, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что причина задержания пока неизвестна. На выходе из спецприёмника к Жданову подошли полицейские и попросили пройти с ними.



Ранее суд признал Жданова виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Речь идёт об акции за допуск к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которая состоялась 14 июля.