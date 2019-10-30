ИА «Ореанда-Новости». Полиция задержала директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



При этом информации, о каком размере хищений идёт речь, нет. Официального подтверждения этой информации нет.



Но известно, в институте прошли обыски, которые провели сотрудники ФСБ. Обыски также прошли и в квартире Колачевского. Помощник директора Наталья Тарасенко рассказала, что сейчас Колачевский находится дома, о результатах обыска ничего неизвестно.



