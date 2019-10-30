30.10.2019, 18:21
Директора Физического института РАН задержали по подозрению в хищении
ИА «Ореанда-Новости». Полиция задержала директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
При этом информации, о каком размере хищений идёт речь, нет. Официального подтверждения этой информации нет.
Но известно, в институте прошли обыски, которые провели сотрудники ФСБ. Обыски также прошли и в квартире Колачевского. Помощник директора Наталья Тарасенко рассказала, что сейчас Колачевский находится дома, о результатах обыска ничего неизвестно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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