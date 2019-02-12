ИА «Ореанда-Новости». 23 января в СМИ появилась информация о том, что в одной из школ в Приморье детей собрали в актовом зале и провели им лекцию «по понятиям». Лекторами выступали трое бандитов «в авторитете». Они рассказали школьникам о недопустимости однополой любви. После публикации скандальной новости прокуратура возбудила проверку достоверности информации. Сегодня стало известно, что суд назначил директору школы, где проходила лекция, штраф в размере 30 тысяч рублей.

На сайте Генпрокуратуры России сообщили, что руководитель школы за административное правонарушение "нарушение права на образование и прав и свобод обучающихся", наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Директор допустил, чтобы детям читали лекцию о половом воспитании в школе трое местных жителей, двое из которых имеют погашенные судимости. «Авторитеты» не стеснялись в грубых выражениях во время преподнесения информации детям.

Кроме того, прокурор района внёс представление директору школы и главе Михайловского муниципального района. Выговор и замечание также получили заместитель начальника, начальник управления образования администрации района.

Информацией о лекции рассказал один из родителей на развлекательном портале Pikabu. Со слов автора поста, глава администрации села (экс-директор школы), пригласил «местных бандитов» научить детей жизни. В актовом зале мальчикам пятых-седьмых классов прибывшие гости в грубой форме объяснили ребятам, что если они будут вступать в половые отношения друг с другом, им придётся тяжело в тюрьме, что там таких не любят. Лекторы не стеснялись в грубых выражениях и ненцензурной брани. Детей просили дома не рассказывать о лекции.

В Генпрокуратуре отметили, что эти мужчины, которые имеют погашенные судимости, не имели полномочий нарушать учебный процесс.

После того, как новость появилась в прессе, директор школы уточнила, что мероприятие проводилось по инициативе главы поселения Александра Ухаботина. Ухаботин в прошлом работал директором в этой школе.

И.О. главы Михайловского района заявил журналистам, что никакой лекции с криминальными авторитетами в актовом зале школы не проводилась, однако состоялся конфликт администрации с родителями из-за того, что один ученик применил в отношении другого нецензурную лексику, которая указывала на действия сексуального характера. Позже Пётр Зубок отказался комментировать ситуацию до выяснения всех обстоятельств.