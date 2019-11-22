В четверг появилась информация, что гендиректор "Победы" Андрей Калмыков написал письмо Дитриху, в котором сообщил о том, что шасси самолётов повреждаются при посадке. Калмыков заявил о том, что с начала 2019 года произошло около 100 случаев повреждения шасси в аэропортах. Он отметил, что повреждение шасси могут стать причиной авиакатастрофы.Евгений Дитрих сказал, что встретится с Калмыковым в субботу. По его словам, он хочет задать Калмыкову правильные вопросы по поводу его жалоб. Министр заявил журналистом, что в России появилась привычка решать вопросы через средства массовой информации. Он добавил, что производственные вопросы нужно решать, используя не СМИ, а прямые каналы сообщения.