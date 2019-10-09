ИА «Ореанда-Новости». ФСБ решила запретить бывшим сотрудникам службы выезжать за границу.

Информацию предоставила газета «Коммерсантъ». Депутаты Государственной думы рекомендовали принять законопроект, нормы которого запретят выезд из страны в течение первых пяти лет после увольнения из организации.

Проект направлен на то, чтобы обезопасить страну и её тайны. Причиной стал рост случаев задержания за рубежом россиян, ранее служивших в органах безопасности страны.

Инициатива не должна вызвать много негатива, так как большинству военных и так запрещён выезд из России благодаря федеральному закону «О государственной тайне».

Сейчас запрет выезда из страны действует лишь на тех лиц, которые имели доступ к секретной информации. В случае одобрения и принятия новых поправок, временный запрет коснётся абсолютно всех сотрудников ФСБ.