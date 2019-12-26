Постановление о запрете вступило в силу с 21 декабря 2019 года.Это означает, что государственные и муниципальные организации не смогут использовать иностранное оборудование в качестве систем хранения информации. По мнению российского правительства, такое нововведение поможет обеспечить безопасность критической информационной в стране.По словам представителя СХД «КНС Групп», подобный запрет поможет развить IT-индустрию в России.



