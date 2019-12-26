26.12.2019, 16:00
Для госнужд запретили покупать иностранные системы хранения данных
ИА «Ореанда-Новости». Для государственных и муниципальных нужд запретили покупать иностранные системы хранения данных. Постановление о запрете вступило в силу с 21 декабря 2019 года.
Это означает, что государственные и муниципальные организации не смогут использовать иностранное оборудование в качестве систем хранения информации. По мнению российского правительства, такое нововведение поможет обеспечить безопасность критической информационной в стране. Запрет введён до 2021 года включительно.
По словам представителя СХД «КНС Групп», подобный запрет поможет развить IT-индустрию в России. Таким образом, в нашей стране в ближайшее время появится большое количество востребованных отечественных продуктов и различные государственные проекты и гранты.
Это означает, что государственные и муниципальные организации не смогут использовать иностранное оборудование в качестве систем хранения информации. По мнению российского правительства, такое нововведение поможет обеспечить безопасность критической информационной в стране. Запрет введён до 2021 года включительно.
По словам представителя СХД «КНС Групп», подобный запрет поможет развить IT-индустрию в России. Таким образом, в нашей стране в ближайшее время появится большое количество востребованных отечественных продуктов и различные государственные проекты и гранты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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