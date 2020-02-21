21.02.2020, 22:06
Для жителей четырёх стран планируют ввести упрощённую процедуру получения российского гражданства
ИА «Ореанда-Новости». Для жителей четырёх стран планируют ввести упрощённую процедуру оформления российского гражданства. Об этом сообщил руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
По словам Калашникова, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Государственную думу. В документе будет прописана упрощённая процедура получения гражданства России для жителей Молдавии, Украины, Казахстана и Белоруссии.
То есть для граждан этих четырёх иностранных государств не будет требоваться наличие пятилетнего срока пребывания для оформления статуса резидента России. Кроме этого, в отношении их планируется убрать норму об официальном подтверждении своего материального дохода.
По словам Калашникова, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Государственную думу. В документе будет прописана упрощённая процедура получения гражданства России для жителей Молдавии, Украины, Казахстана и Белоруссии.
То есть для граждан этих четырёх иностранных государств не будет требоваться наличие пятилетнего срока пребывания для оформления статуса резидента России. Кроме этого, в отношении их планируется убрать норму об официальном подтверждении своего материального дохода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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