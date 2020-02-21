Об этом сообщил руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.По словам Калашникова, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Государственную думу.То есть для граждан этих четырёх иностранных государств не будет требоваться наличие пятилетнего срока пребывания для оформления статуса резидента России.