Срок исковой давности не изменится, но нововведение коснётся даты отсчёта.Так как все постановления Пленума Верховного суда обязательны для применения в судах, то путаницы в терминологии больше не будет. Собственникам бизнеса не стоит опасаться незаконченности преступлений, как это было ранее. Некоторые суды предполагали, что началом отсчёта срока исковой давности может быть дата добровольного или принудительного платежа по налоговым обязательствам.