26.11.2019, 15:57
Для налоговых преступлений установят срок давности
ИА «Ореанда-Новости». В России для налоговых преступлений установят срок давности согласно Постановлению Пленума Верховного суда.
Срок исковой давности не изменится, но нововведение коснётся даты отсчёта. Согласно окончательному решению Пленума ВС РФ, датой отсчёта исковой давности по налоговым преступления считается дата фактической неуплаты налога или сбора.
Так как все постановления Пленума Верховного суда обязательны для применения в судах, то путаницы в терминологии больше не будет. Собственникам бизнеса не стоит опасаться незаконченности преступлений, как это было ранее. Некоторые суды предполагали, что началом отсчёта срока исковой давности может быть дата добровольного или принудительного платежа по налоговым обязательствам.
Срок исковой давности не изменится, но нововведение коснётся даты отсчёта. Согласно окончательному решению Пленума ВС РФ, датой отсчёта исковой давности по налоговым преступления считается дата фактической неуплаты налога или сбора.
Так как все постановления Пленума Верховного суда обязательны для применения в судах, то путаницы в терминологии больше не будет. Собственникам бизнеса не стоит опасаться незаконченности преступлений, как это было ранее. Некоторые суды предполагали, что началом отсчёта срока исковой давности может быть дата добровольного или принудительного платежа по налоговым обязательствам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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