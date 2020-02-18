18.02.2020, 12:21
Для пенсий, которые выплачиваются на банковские карты, изменятся правила перечисления
ИА «Ореанда-Новости». Для пенсий, которые выплачиваются на банковские карты, изменятся правила перечисления.
По информации из Пенсионного фонда России, с 1 июля 2020 года банки будут перечислять пенсионные выплаты только на карты платёжной системы «Мир». Таким образом изменения коснутся тех пенсионеров, которые оформили пенсию до 1 июня 2017 года. Им необходимо будет посетить ближайшее отделение банка по предварительному приглашению банковского учреждения и оформить новую карту.
Пенсионный фонд также отметил, что если россияне, которые получают пенсию на банковскую карту, не выполнят данное требование, то их начисления будут возвращаться обратно в ПФР.
По информации из Пенсионного фонда России, с 1 июля 2020 года банки будут перечислять пенсионные выплаты только на карты платёжной системы «Мир». Таким образом изменения коснутся тех пенсионеров, которые оформили пенсию до 1 июня 2017 года. Им необходимо будет посетить ближайшее отделение банка по предварительному приглашению банковского учреждения и оформить новую карту.
Пенсионный фонд также отметил, что если россияне, которые получают пенсию на банковскую карту, не выполнят данное требование, то их начисления будут возвращаться обратно в ПФР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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