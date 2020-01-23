Изменения хотят закрепить в Конституции России на законодательном уровне.Об индексации пенсий работающих пенсионеров сказала сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.Таким образом в главном своде российских законов будут применены принципы всеобщности, справедливости и солидарности.Стоит отметить, что с 2016 года была прекращена индексация пенсионных начислений работающих пенсионеров.