23.01.2020, 22:06
Для пенсий работающих пенсионеров планируют ввести индексацию
ИА «Ореанда-Новости». Для пенсий работающих пенсионеров планируют обратно ввести ежегодную индексацию. Изменения хотят закрепить в Конституции России на законодательном уровне.
Об индексации пенсий работающих пенсионеров сказала сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.Таким образом в главном своде российских законов будут применены принципы всеобщности, справедливости и солидарности. Также, данная поправка в Конституции РФ укажет на стабильность социального стандарта.
Стоит отметить, что с 2016 года была прекращена индексация пенсионных начислений работающих пенсионеров.
Об индексации пенсий работающих пенсионеров сказала сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.Таким образом в главном своде российских законов будут применены принципы всеобщности, справедливости и солидарности. Также, данная поправка в Конституции РФ укажет на стабильность социального стандарта.
Стоит отметить, что с 2016 года была прекращена индексация пенсионных начислений работающих пенсионеров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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