В пресс-службе ведомства говорится, что на поиски Артёма Мазова и его двух детей, которые ещё не достигли совершенолетнего возраста, отправлены пятьдесят сотрудников Росгвардии.В ведомстве заявлено, что росгвардейцами тщательно исследуется территория. Они работают совместно с искателями и местными волонтёрами.Известно, что житель Уфы, Артём Мазов поссорился с супругой, после чего взял с собой детей, старшему из которых 8, а младшему 5 лет, и исчез. Об исчезновении детей полицейским сообщила жена Мазова. На второй день после начала поисков обнаружили машину, на которой Мазов уехал.Рассматривается версия, что Мазов мог утопить детей. В поисковых мероприятиях задействованы также водолазы. Они регулярно погружаются в реку Уфимку.