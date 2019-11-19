19.11.2019, 10:06
Для приставов хотят открыть доступ к кредитным история россиян
ИА «Ореанда-Новости». Министерство юстиции и судебные приставы хотят получить доступ к кредитной истории россиян, сообщает издательство «Лента.ру».
Два ведомства совместно разрабатывают законопроект. По их мнению такое новшество необходимо внести для контроля работы коллекторов и проверки процедуры взыскания долга. Судебные приставы смогут просмотреть график платежей задолжника, количество звонков и прослушать записи разговоров.
Сейчас доступ к кредитной истории имеют сотрудники Центробанка, судьи, нотариусы, следователи и, конечно, сами россияне.
Два ведомства совместно разрабатывают законопроект. По их мнению такое новшество необходимо внести для контроля работы коллекторов и проверки процедуры взыскания долга. Судебные приставы смогут просмотреть график платежей задолжника, количество звонков и прослушать записи разговоров.
Сейчас доступ к кредитной истории имеют сотрудники Центробанка, судьи, нотариусы, следователи и, конечно, сами россияне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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