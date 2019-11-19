Два ведомства совместно разрабатывают законопроект. По их мнению такое новшество необходимо внести для контроля работы коллекторов и проверки процедуры взыскания долга. Судебные приставы смогут просмотретьСейчас доступ к кредитной истории имеют сотрудники Центробанка, судьи, нотариусы, следователи и, конечно, сами россияне.