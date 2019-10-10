По данным Службы занятости населения, около 1 тысячи россиян ищут работу врачами. В свою очередь Минздрав России озвучивает цифру в 25 тысяч специалистов, которых необходимо набрать на работу в поликлиники и больницы по всей стране. Минздрав РФ и Минтруд РФ рассматривают вопрос о возможности, которые проходили обучение или стажировку в России.После того, какв сфере здравоохранения, сообщает Минздрав.