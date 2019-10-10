ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда и Министерство здравоохранения хотят привлечь к работе в медучреждениях иностранных граждан.

Увеличение квоты на труд иностранцев в сфере здравоохранения поможет России решить вопрос о нехватке врачей. По данным Службы занятости населения, около 1 тысячи россиян ищут работу врачами. В свою очередь Минздрав России озвучивает цифру в 25 тысяч специалистов, которых необходимо набрать на работу в поликлиники и больницы по всей стране. Минздрав РФ и Минтруд РФ рассматривают вопрос о возможности приглашения на работу наших соотечественников, которые проходили обучение или стажировку в России.

После того, как количество работников медучреждений придет в норму, в срочном порядке будет рассмотрен вопрос об уменьшении квотирования в сфере здравоохранения, сообщает Минздрав.