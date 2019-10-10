10.10.2019, 22:51
Для работы в медицинских учреждениях хотят привлечь иностранцев
ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда и Министерство здравоохранения хотят привлечь к работе в медучреждениях иностранных граждан.
Увеличение квоты на труд иностранцев в сфере здравоохранения поможет России решить вопрос о нехватке врачей. По данным Службы занятости населения, около 1 тысячи россиян ищут работу врачами. В свою очередь Минздрав России озвучивает цифру в 25 тысяч специалистов, которых необходимо набрать на работу в поликлиники и больницы по всей стране. Минздрав РФ и Минтруд РФ рассматривают вопрос о возможности приглашения на работу наших соотечественников, которые проходили обучение или стажировку в России.
После того, как количество работников медучреждений придет в норму, в срочном порядке будет рассмотрен вопрос об уменьшении квотирования в сфере здравоохранения, сообщает Минздрав.
Увеличение квоты на труд иностранцев в сфере здравоохранения поможет России решить вопрос о нехватке врачей. По данным Службы занятости населения, около 1 тысячи россиян ищут работу врачами. В свою очередь Минздрав России озвучивает цифру в 25 тысяч специалистов, которых необходимо набрать на работу в поликлиники и больницы по всей стране. Минздрав РФ и Минтруд РФ рассматривают вопрос о возможности приглашения на работу наших соотечественников, которые проходили обучение или стажировку в России.
После того, как количество работников медучреждений придет в норму, в срочном порядке будет рассмотрен вопрос об уменьшении квотирования в сфере здравоохранения, сообщает Минздрав.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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