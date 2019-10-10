10.10.2019, 17:18
Для военнослужащих повысят заработную плату и пенсию
ИА «Ореанда-Новости». По словам Президента РФ Владимира Путин, с 2020 года пенсии и заработные платы военным будут проиндексированы.
В прошлые года выплаты военнослужащим не подлежали индексации. Первое повышение выплат для военнослужащих произведётся с октября этого года, если предложение Комитета ГД одобрят. Пенсии бывшим военным и зарплаты работников ОВД, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и специалистов уголовно-исполнительной системы РФ будут повышены на 4,3%.
В 2020 году индексация выплат будет произведена на 3,8%, а в 2021 - на 4%. Таким образом, оклады и пенсии для военных возрастут почти в 3 раза, что позволит создать необходимый уровень оплат за службу в РФ.
В прошлые года выплаты военнослужащим не подлежали индексации. Первое повышение выплат для военнослужащих произведётся с октября этого года, если предложение Комитета ГД одобрят. Пенсии бывшим военным и зарплаты работников ОВД, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и специалистов уголовно-исполнительной системы РФ будут повышены на 4,3%.
В 2020 году индексация выплат будет произведена на 3,8%, а в 2021 - на 4%. Таким образом, оклады и пенсии для военных возрастут почти в 3 раза, что позволит создать необходимый уровень оплат за службу в РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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