ИА "Ореанда-Новости" Жители города Вологды возвели теплицу для того, чтобы помолиться. Местные верующие ожидают строительство нового городского храма.

В настоящее время горожане собирают пожертвования для возведения нового храма. А так как пока у них нет специального места для совершения обряда молитв, они около месяца назад приняли решение построить теплицу. Новое временное место для молитвы было возведено на территории городского микрорайона под названием Охмыльцево, недалеко от одного из детских садиков. Именно на этом месте планируется построить капитальную церковь.

Отмечается, что количество верующих за время нахождения здесь теплицы выросло. По словам представителей местных священнослужителей в последний раз на службу пришло тридцать прихожан.

По информации, предоставленной настоятелем храма Никитой Горбиком, некоторое время назад было принято решение построить деревянную церковь. Её так и не построили - причина заключалась в том, что у священнослужителей не было средств для возведения капитального храма. Уже начали работать над проектом временной деревянной церкви. Однако, согласно христианским традициям, верующие должны каждое воскресенье проводить молебен, поэтому и решили ограничиться постройкой временной теплицы. Настоятель также отмечает, что помолиться в теплицу приходят, в основном, молодые семьи. Так как других храмов, до которых можно было бы беспрепятственно добраться, поблизости нет, они вынуждены совершать молебен в теплице. Тем более к нам приходят семьи с маленькими детьми, отметил Никита Горбик. Несмотря на необычное место для молитвы местные жители рады хотя бы такой замене и надеются на скорое открытие нового храма.