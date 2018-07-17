



ИА «Ореанда-Новости» . Заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам состоялось 16 июля. В ходе встречи премьер-министр и сенаторы обсудили приоритетные проекты и процесс реализации майских указов президента. Вопросы производительности труда и поддержки малого и среднего бизнеса президент России Владимир Путин обозначил в качестве приоритетных. И теперь правительство должно продумать эффективный план, как обеспечить выполнение президентских указов.

Ещё в мае Владимир Путин отметил, что в стране мало внимания уделяется вопросам повышения эффективности труда. Президент поставил задачу, обеспечить прирост производительности труда не менее 5 % в год.



В 2017 году в рейтинге производительности труда Россия занимала только 34 место.



Хуже нашей страны в этом вопросе дела обстоят только в Мексике. Продуктивность труда в 2017 году находилась на уровне менее 6 долларов в час. Первые места в этом рейтинге сегодня занимают экономики небольших европейских стран.



На встрече Президиума Дмитрий Медведев отметил, что на сегодняшний день Россия отстаёт по данному показателю от стран, где этот вопрос является приоритетным.



Премьер-министр подчеркнул, необходимость обращения к положительному опыту других государств.



В прошлом году в 16 регионах России была запущена программа по решению проблемы производительности труда на предприятиях. В неё вошли более 200 объектов. По предварительным итогам можно судить, что программа работает - рост производительности труда на некоторых предприятиях может составить более 20%.



Министерство экономического развития планирует задействовать в этой программе примерно 10 тысяч средних и крупных предприятий.

Также Дмитрий Медведев отметил, что положительный опыт в этом вопросе есть у представителей бизнес-сообщества. Например, когда эффективность труда удаётся повысить не только за счет денежных вливаний, но и формирования правильной мотивации, и систем контроля.





Также на встрече обсуждался вопрос об увеличение количества граждан, занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальном предпринимательстве.



Сегодня, по данным Федеральной налоговой службы, в малом и среднем предпринимательстве заняты 19 миллионов 200 тысяч человек. Президент дал указ довести эту цифру до 25 миллионов.



Для этого, по замечанию Дмитрия Медведева, надо решить вопросы по упрощению налоговой отчётности для малого и среднего бизнеса.



Необходимо расширить доступ к земельному и хозяйственному имуществу, активизировать различные цифровые платформы и автоматизировать учёт деятельности самозанятых граждан.



Дмитрий Медведев отметил, что важным для малого и среднего бизнеса является снижение кредитных ставок.





Вопросы реализации национальных проектов с премьер-министром обсуждали главы различных министерств и ведомств: Антон Силуанов, министр финансов; Алексей Гордеев, Юрий Трутнев, Константин Чуйченко, вице-премьеры; Андрей Белоусов, помощник президента; Максим Орешкин, министр экономического развития; Максим Топилин, министр труда и социальной защиты; Денис Мантуров, руководитель Минпромторга; Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; Дмитрий Патрушев глава Министерства сельского хозяйства; Игорь Шувалов, председатель Внешэкономбанка.