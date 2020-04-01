ИА «Ореанда-Новости» . Президент Российской Владимир Путин подписал указ, которым включил заместителя председателя Совета Безопасности государства Дмитрия Медведева в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами изменение, включив в него Д.А. Медведева, зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в указе.