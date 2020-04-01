01.04.2020, 20:10
Дмитрий Медведев войдет в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству
ИА «Ореанда-Новости». Президент Российской Владимир Путин подписал указ, которым включил заместителя председателя Совета Безопасности государства Дмитрия Медведева в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами изменение, включив в него Д.А. Медведева, зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в указе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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