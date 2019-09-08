Целью поездки стало обсуждение сотрудничества между двумя государствами.

Глава казахстанского правительства в ходе визита встретился с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Оба премьера обсудили насущные вопросы, связанные со стратегическим партнёрством. Кроме того, были обрисованы перспективы дальнейшего наращивания отношений, сложившихся в торгово-экономической и инвестиционной областях между двумя государствами.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин встретился также с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, председателем правления инвестиционной компании «Внешэкономбанк» Игорем Шуваловым, а также с главами открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым и российского холдинга «Росгеология» Сергеем Горьковым. В ходе проведения отдельных переговоров высокопоставленные лица также обсудили будущие перспективы развития сотрудничества в области инвестиций, реализация совместных проектов в сфере инфраструктуры, а также развитие рынка электронной коммерции и взаимного сотрудничества в рамках существования Евразийского экономического союза.

Заключительным моментом поездки главы казахстанского правительства Аскара Мамина стало посещение ВДНХ. В составе делегации первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева он принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан». Напомним, что павильон был недавно отреставрирован.