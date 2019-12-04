Недавно главой государства Владимиром Путином был подписан закон о том, чтобы до 1 января 2023 года приостановить начало действия закона "О базовой стоимости социального набора". Этот документ предусматривает полное возмещение вкладов, сделанных гражданами до реформ. С законом можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.Песков заявил, что сейчас не может сказать, при каких условиях может произойти изменение ситуации и будет ли необходимо при этом новое законодательное оформление. Эти слова прозвучали в рамках ответа на вопрос о том, при каких условиях может случиться более быстрое возмещение советских вкладов.