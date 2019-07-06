ИА "Ореанда-Новости" Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов традиционно проведёт свой день рождения в рабочей обстановке. В свой праздник, который состоится 8 июля, Певцов выступит в качестве основного гостя на концерте под названием «Лето в Подмосковье».

Мероприятие будет приурочено празднованию Дню семьи, любви и верности; местом проведения концерта выбрано подмосковное Ступино. Актёр Дмитрий Певцов известен также как музыкант и исполнитель композиций собственного сочинения. На празднике «Лето в Подмосковье» Певцов выступит со своей музыкальной группой под названием «Певцовъ и оркестр».

По информации, предоставленной министром культуры Московской области Нармин Ширалиевой, программа праздника выстроена таким образом, что в рамках одного концерта будут представлены несколько видов эпох. Так от народных песен перейдут к современным молодым исполнителям, а завершением этого мероприятия станет выступление известного актёра Дмитрия Певцова.

Министр культуры Московской области подчеркнула, что у Певцова сложилось особое отношение к Дню семьи, любви и верности. Известно, что актёр сам родился в этот день, в текущем году он отметит своё 56-летие. По словам самого Дмитрия Певцова, он рад, что ему приходится проводить свой день рождения на работе. Посиделкам за праздничным столом Певцов предпочитает концерты, на которых он может поделиться со слушателями своей музыкой и энергией. Он также отметил, что сделать День семьи, любви и верности не только православным, но и государственным, является хорошей идеей со стороны властей. Кроме того, артист выразил слова надежды, что его семья также станет участниками праздника в Ступино.