15.11.2019, 12:35
До 2021 года в состав Вооружённых сил России введут 168 боевых машин пехоты
ИА «Ореанда-Новости».На портале госзакупок заявлено о том, что конструкторским бюро приборостроения им. Шипунова будут переданы Минобороны России 168 машин пехоты БМП-3.
На портале написано о том, что, согласно заключенному договору, БМП-3 производителем должны быть поставлены Минобороны РФ до 2021 года.
В документе заявлено, что в следующем году Минобороны должно получить 53 единицы техники, а в 2021 году - 115 БМП-3.
В России производство БМП-3 осуществляется лишь на "Курганском машиностроительном заводе". БМП-3, способная передвигаться по водной поверхности, оснащена 100-мм орудием. Также на машине установлена 30-мм автоматическая пушка и пулемет 7,62 мм.
На портале написано о том, что, согласно заключенному договору, БМП-3 производителем должны быть поставлены Минобороны РФ до 2021 года.
В документе заявлено, что в следующем году Минобороны должно получить 53 единицы техники, а в 2021 году - 115 БМП-3.
В России производство БМП-3 осуществляется лишь на "Курганском машиностроительном заводе". БМП-3, способная передвигаться по водной поверхности, оснащена 100-мм орудием. Также на машине установлена 30-мм автоматическая пушка и пулемет 7,62 мм.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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