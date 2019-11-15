На портале написано о том, что, согласно заключенному договору, БМП-3 производителем должны быть поставлены Минобороны РФ до 2021 года.В документе заявлено, что в следующем году Минобороны должно получить 53 единицы техники, а в 2021 году - 115 БМП-3.В России производство БМП-3 осуществляется лишь на "Курганском машиностроительном заводе". БМП-3, способная передвигаться по водной поверхности, оснащена 100-мм орудием. Также на машине установлена 30-мм автоматическая пушка и пулемет 7,62 мм.