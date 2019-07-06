ИА "Ореанда-Новости" Официальная дочь умершего в 2005 году российского актёра театра и кино Спартака Мишулина не может примириться с тем, что у неё теперь есть сводный брат. Карина вновь выступила с заявлением, что внебрачный сын актёра Тимур Еремеев является мошенником. Карина Мишулина предъявила новые доказательства.

В своём интервью одному из российских изданий Карина предположила, что Тимур прибегнул к услугам пластических хирургов для того, чтобы изменить свою внешность и быть более похожим на её отца. Карина Мишулина утверждает, что Еремеев сделал операцию по коррекции формы век. Сравнив ранние фотографии Тимура, дочь Мишулина заявила, что до признания Еремеев был с волосами рыжеватого оттенка и глазами зелёного цвета, а теперь он кареглазый брюнет.

Кроме того, Карина вспомнила о том, что некоторые слова из судебных разбирательств не соответствуют действительности. Так, например, мама Тимура Еремеева упомянула о том, что покойный Спартак Мишулин очень любил жареного минтая. Карина говорит о том, что её отец никогда не употреблял никакие сорта рыбы, в принципе. Татьяна Еремеева в ходе судебных разбирательств, по словам Карины, не знала о шраме от аппендицита у актёра. Ещё одна нестыковка, по мнению дочери Мишулина заключается в том, что встречи Спартака и Татьяны проходили на станциях метрополитена, но актёр туда никогда не спускался.

В настоящий момент ответной реакции на слова Карины Мишулиной от Тимура Еремеева не последовало.

Напомним, что прошло уже полтора года, как Тимур сделал официальное заявление, что он является внебрачным сыном известного актёра. Карина Мишулина по-прежнему не согласна с таким заявлением и всё ещё пытается доказать обратное, несмотря на то, что Еремееву пришлось пройти тест на генетическое отцовство. Один из тестов показал, что Тимур, действительно, сын актёра Спартака Мишулина.